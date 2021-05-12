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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Гамильтон Академикал
Росс Каунти - Гамильтон Академикал: обзор матча 12 мая 2021
Росс Каунти
12.05.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
28'
Б. Спиттал
70'
C. Lakin
26'
S. McMann
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Гамильтон Академикал
Желтая карточка
I. Vigurs
88'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
M. Gardyne
87'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Б. Спиттал
87'
79'
Замена
L. Smith
️️️️
R. Mimnaugh
79'
Замена
C. Smith
️️️️
Б. Андерсон
75'
Замена
N. Thomas
️️️️
B. Easton
ГОЛ! 2:1!
C. Lakin
Пас отдал
Д. Уайт
70'
Замена
К. Уотсон
️️️️
А. Яковитти
52'
ГОЛ! 1:1!
Б. Спиттал
Пас отдал
Д. Уайт
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
S. McMann
20'
Желтая карточка
Р. Каллахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Гамильтон Академикал
11
Lewis Smith
ЦП
21
Kyle Munro
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
3-4-3
1
Лэйдлоу
5
Ельде
21
4
Яковитти
10
Келли
16
Спиттал
22
Тиллсон
11
7
10
Уайт
6
3-2-2-3
22
2
Одоффин
14
Ходсон
24
40
33
18
Каллахан
33
19
Андерсон
20
Мойо
5
7
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
4
Яковитти
15
Уотсон
15
Уотсон
4
Яковитти
16
Спиттал
12
Пэтон
12
Пэтон
16
Спиттал
19
Андерсон
32
32
19
Андерсон
24
24
24
24
33
11
11
33
Остались в запасе
Росс Каунти
Гамильтон Академикал
25
Джо Хилтон
ВР
8
Charlie Lakin
ЦФ
6
Ross Draper
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
21
Kyle Munro
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
8
Charlie Lakin
ЦФ
6
Ross Draper
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Остались в запасе
21
Kyle Munro
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Росс Каунти - Гамильтон Академикал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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Росс Каунти
Гамильтон Академикал
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
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1
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2016.09.27 11:13
16
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
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2016.11.15 08:45
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