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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Гамильтон Академикал
Хиберниан - Гамильтон Академикал: обзор матча 20 февраля 2021
Хиберниан
20.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Гамильтон Академикал
13'
М. Бойл
70'
Д. Доиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Гамильтон Академикал
Желтая карточка
Д. МакГрегор
90'
+2
Замена
А. Гогич
️️️️
Д. Ньюэлл
84'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Доиг
84'
78'
Замена
C. Smith
️️️️
S. Martin
77'
Желтая карточка
B. Easton
Замена
S. Allan
️️️️
К. Доидж
75'
75'
Замена
R. Mimnaugh
️️️️
Б. Андерсон
75'
Замена
R. Hughes
️️️️
C. Trafford
ГОЛ! 2:0!
Д. Доиг
70'
Замена
К. Нисбет
️️️️
J. Murphy
64'
Пенальти не реализован!
М. Бойл
33'
23'
Замена
Д. Мойо
️️️️
M. Ogboe
ГОЛ! 1:0!
М. Бойл
Пас отдал
Д. Доиг
13'
12'
Красная карточка
J. Hamilton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
6
Charlie Trafford
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
2
David Gray
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
32
Callum Smith
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
4-3-1-2
1
Марсиано
3
Доиг
16
МакГинн
4
Хэнлон
24
МакГрегор
28
Кадден
11
Ньюэлл
36
Ирвин
10
Бойл
27
Доидж
15
3-2-2-3
30
33
2
Одоффин
24
14
Ходсон
40
18
Каллахан
25
99
19
Андерсон
6
15
15
Нисбет
15
Нисбет
15
11
Ньюэлл
13
Гогич
13
Гогич
11
Ньюэлл
3
Доиг
16
Стивенсон
16
Стивенсон
3
Доиг
27
Доидж
23
23
27
Доидж
25
32
32
25
19
Андерсон
33
33
19
Андерсон
6
15
15
6
99
20
Мойо
20
Мойо
99
Остались в запасе
Хиберниан
Гамильтон Академикал
2
David Gray
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
27
Ben Stirling
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
2
David Gray
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
27
Ben Stirling
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Хиберниан - Гамильтон Академикал
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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