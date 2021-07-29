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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тобол - Хайдук
Тобол - Хайдук: обзор матча 29 июля 2021
Тобол
29.07.2021, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Хайдук
56'
Д. Йованчич
61'
И. Сергеев
67'
И. Сергеев
118'
А. Тагыберген
90+4'
Э. Сахити
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тобол - Хайдук
ГОЛ! 4:1!
А. Тагыберген
Пас отдал
А. Нургалиев
118'
112'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
Ф. Кровинович
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
Д. Йованчич
108'
94'
Желтая карточка
S. Simic
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Э. Сахити
Замена
А. Нургалиев
️️️️
С. Мужиков
87'
Замена
А. Тагыберген
️️️️
Р. Бригидо
87'
83'
Замена
К. Димитров
️️️️
М. Вушкович
83'
Замена
I. Dolček
️️️️
Д. Чолина
83'
Замена
D. Diamantakos
️️️️
Я. Млакар
Желтая карточка
Р. Валиуллин
81'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
И. Сергеев
79'
Замена
Т. Силва
️️️️
З. Тошич
75'
70'
Пенальти не реализован!
Ф. Кровинович
68'
Замена
С. Биук
️️️️
Ж. Маседа
ГОЛ! 3:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Р. Бригидо
67'
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
Пас отдал
З. Тошич
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Йованчич
Пас отдал
С. Мужиков
56'
Желтая карточка
Д. Йованчич
37'
Желтая карточка
Б. Каиров
31'
14'
Желтая карточка
М. Вушкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
55
Алекса Аманович
ЦФ
5
Багдат Каиров
ЦФ
29
Душан Йованчич
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
91
Рубен Бригидо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Герго Ловренчич
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
44
Эмир Сахити
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Тобол
13
Азат Нургалиев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
1
Султан Бусурманов
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
29
Самат Жарынбетов
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
Хайдук
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
12
Josip Posavec
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
21
Яни Атанасов
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
18
Dimitris Diamantakos
ЦФ
2-3-5
35
Мокин
2
Малый
22
Марочкин
7
Мужиков
9
Валиуллин
18
Тошич
5
Каиров
91
Бригидо
37
Сергеев
29
Йованчич
55
Аманович
2-2-5
91
Калинич
44
Вушкович
6
Чолина
4
10
Кровинович
27
27
Любичич
9
Млакар
11
Маседа
44
Сахити
7
Мужиков
13
Нургалиев
13
Нургалиев
7
Мужиков
91
Бригидо
8
Тагыберген
8
Тагыберген
91
Бригидо
37
Сергеев
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
37
Сергеев
29
Йованчич
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
29
Йованчич
18
Тошич
77
Силва
77
Силва
18
Тошич
44
Вушкович
50
Димитров
50
Димитров
44
Вушкович
6
Чолина
7
7
6
Чолина
10
Кровинович
21
Атанасов
21
Атанасов
10
Кровинович
11
Маседа
79
Биук
79
Биук
11
Маседа
9
Млакар
18
18
9
Млакар
Остались в запасе
Тобол
Хайдук
1
Султан Бусурманов
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
12
Josip Posavec
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
Остались в запасе
12
Josip Posavec
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Статистика матча Тобол - Хайдук
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Хайдук
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
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