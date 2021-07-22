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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хайдук - Тобол
Хайдук - Тобол: обзор матча 22 июля 2021
Хайдук
22.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Тобол
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хайдук - Тобол
Замена
I. Dolček
️️️️
Я. Млакар
90'
+2
Замена
M. Čuić
️️️️
М. Ливайя
90'
+2
82'
Замена
С. Мужиков
️️️️
А. Тагыберген
76'
Замена
Р. Бригидо
️️️️
Т. Силва
Замена
D. Diamantakos
️️️️
Э. Сахити
75'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
Ф. Кровинович
75'
57'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Нургалиев
57'
Замена
Д. Йованчич
️️️️
С. Жарынбетов
57'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Н. Николич
43'
Желтая карточка
Б. Каиров
39'
Желтая карточка
А. Аманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
26
Герго Ловренчич
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
44
Эмир Сахити
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
55
Алекса Аманович
ЦФ
5
Багдат Каиров
ЦФ
29
Самат Жарынбетов
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Хайдук
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
12
Josip Posavec
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
21
Яни Атанасов
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
18
Dimitris Diamantakos
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Тобол
18
Зоран Тошич
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
48
Marat Alpispaev
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
29
Душан Йованчич
ЦФ
91
Рубен Бригидо
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
1-2-5
91
Калинич
6
Чолина
10
Кровинович
4
10
Ливайя
27
26
9
Млакар
44
Сахити
2-3-5
35
Мокин
2
Малый
22
Марочкин
8
Тагыберген
9
Валиуллин
13
Нургалиев
55
Аманович
23
Николич
77
Силва
29
Жарынбетов
5
Каиров
9
Млакар
7
7
9
Млакар
10
Ливайя
10
10
10
Ливайя
10
Кровинович
21
Атанасов
21
Атанасов
10
Кровинович
44
Сахити
18
18
44
Сахити
13
Нургалиев
18
Тошич
18
Тошич
13
Нургалиев
8
Тагыберген
7
Мужиков
7
Мужиков
8
Тагыберген
23
Николич
37
Сергеев
37
Сергеев
23
Николич
29
Жарынбетов
29
Йованчич
29
Йованчич
29
Жарынбетов
77
Силва
91
Бригидо
91
Бригидо
77
Силва
Остались в запасе
Хайдук
Тобол
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
12
Josip Posavec
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
48
Marat Alpispaev
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
12
Josip Posavec
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Остались в запасе
48
Marat Alpispaev
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Хайдук - Тобол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хайдук
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Полюд
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