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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хайдук - Маккаби
Хайдук - Маккаби: обзор матча 25 августа 2016
Хайдук
25.08.2016, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Маккаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хайдук - Маккаби
114'
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
Д. Мича
105'
Замена
А. Рикан
️️️️
Э. Бен-Басат
53'
Желтая карточка
Н. Игьебор
39'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим II
31'
Желтая карточка
Д. Мича
Начало матча
Статистика матча Хайдук - Маккаби
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
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26.10.2026
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0 : 1
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1 : 3
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0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
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