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Лига чемпионов АФК
Кавасаки Фронтале - Кванджу
Кавасаки Фронтале - Кванджу: обзор матча 01 октября 2024
Кавасаки Фронтале
01.10.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 2 тур
0 : 1
Завершен
Кванджу
21'
Я. Асани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кавасаки Фронтале - Кванджу
Желтая карточка
Эрисон
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
L. Kang-Hyeon
84'
Замена
H. Kim
️️️️
Я. Асани
Замена
M.
️️️️
D. Tono
74'
Замена
Эрисон
️️️️
Y. Segawa
74'
74'
Замена
K. Choi
️️️️
G. Tigrão
74'
Замена
K. Lee
️️️️
Y. Heo
Замена
S. Yamada
️️️️
Y. Kobayashi
68'
Замена
S. Kawahara
️️️️
С. ван Вермескеркен
68'
Замена
A. Sasaki
️️️️
C. Haydar
46'
Желтая карточка
C. Haydar
21'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Асани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
13
Sota Miura
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Kento Tachibanada
ЦП
41
Akihiro Ienaga
ЦП
20
Yusuke Segawa
ЦП
7
Daiya Tono
ЦФ
11
Yu Kobayashi
(К)
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
3
Min-ki Lee
(К)
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Кавасаки Фронтале
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
23
Marcinho
ЦП
14
Y. Wakizaka
ЦФ
20
Shin Yamada
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
4-3-3
1
6
4
Такаи
13
31
ван Вермескеркен
8
41
20
4
11
7
4-3-1-2
1
23
3
62
45
55
22
11
7
Асани
68
40
4
5
5
4
31
ван Вермескеркен
19
19
31
ван Вермескеркен
7
23
23
7
11
20
20
11
20
99
Эрисон
99
Эрисон
20
11
10
10
11
56
56
7
Асани
22
22
7
Асани
68
10
10
68
Остались в запасе
Кавасаки Фронтале
Кванджу
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
14
Y. Wakizaka
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
21
Noh Hee-Dong
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
14
Y. Wakizaka
ЦФ
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
7
Hu-sung Oh
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Кавасаки Фронтале - Кванджу
2
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
20
Офсайды
0
1
Количество передач
522
500
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Стадион:
Кавасаки Тодороки
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Кавасаки Фронтале
Кванджу
Халк забил 500-й гол в карьере
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2025.05.01 08:47
«Аль-Наср» Роналду вылетел из азиатской Лиги чемпионов
2025.04.30 21:32
«Аль-Наср» – «Кавасаки Фронтале»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2025
2025.04.30 19:14
Халк забил 500-й гол в карьере
2025.11.06 07:55
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2025.07.08 12:20
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2025.05.01 08:47
«Аль-Наср» Роналду вылетел из азиатской Лиги чемпионов
2025.04.30 21:32
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2025.04.30 19:14
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2025.04.25 18:20
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