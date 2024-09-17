Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Кванджу - Йокогама Маринос
Кванджу - Йокогама Маринос: обзор матча 17 сентября 2024
Кванджу
17.09.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 1 тур
7 : 3
Завершен
Йокогама Маринос
2'
Я. Асани
55'
Я. Асани
68'
Б. Микелтадзе
74'
G. Tigrão
90+2'
Я. Асани
34'
Ã.
59'
Ã.
85'
Т. Нисимура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Йокогама Маринос
Желтая карточка
J. Ho-Yeon
90'
+6
ГОЛ! 5:3!
Я. Асани
Пас отдал
Б. Микелтадзе
90'
+2
Замена
J. Kim
️️️️
M. Lee
86'
85'
ГОЛ! 4:3!
Т. Нисимура
Пас отдал
K. Inoue
78'
Красная карточка
E.
ГОЛ! 4:2!
G. Tigrão
74'
ГОЛ! 3:2!
Б. Микелтадзе
Пас отдал
Я. Асани
68'
Желтая карточка
Я. Асани
64'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
K. Lee
63'
61'
Замена
K. Sakakibara
️️️️
K. Watanabe
61'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
J. Amano
61'
Замена
K. Inoue
️️️️
K. Mizunuma
59'
ГОЛ! 2:2!
Ã.
ГОЛ! 2:1!
Я. Асани
Пас отдал
B. Jun-soo
55'
Желтая карточка
K. Kim
44'
34'
ГОЛ! 1:1!
Ã.
ГОЛ! 1:0!
Я. Асани
Пас отдал
J. Ho-Yeon
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
3
Min-ki Lee
(К)
ЦЗ
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
7
Hu-sung Oh
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Йокогама Маринос
41
Riku Terakado
ВР
50
Hijiri Kato
ЦЗ
5
Takumi Kamijima
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
26
Ren Kato
ЦЗ
28
Riku Yamane
ЦП
20
Kota Watanabe
ЦП
8
Kota Mizunuma
(К)
ЦП
40
Jun Amano
ЦФ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
51
Shoma Yamashita
ВР
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
27
Ken Matsubara
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
8
Kenta Inoue
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
18
Ян
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
46
Hiroto Asada
ЦФ
4-4-1-1
1
4
23
3
45
22
55
10
7
7
Асани
10
4-3-3
41
5
39
26
50
28
20
8
17
14
40
3
62
62
3
56
56
10
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
10
8
8
8
8
20
35
35
20
40
20
Нисимура
20
Нисимура
40
Остались в запасе
Кванджу
Йокогама Маринос
21
Jun Lee
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
31
Fuma Shirasaka
ВР
51
Shoma Yamashita
ВР
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
27
Ken Matsubara
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
18
Ян
ПВ
46
Hiroto Asada
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
51
Shoma Yamashita
ВР
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
27
Ken Matsubara
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
18
Ян
ПВ
46
Hiroto Asada
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Статистика матча Кванджу - Йокогама Маринос
3
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
5
Офсайды
4
0
Количество передач
377
573
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Информация о матче
Главный судья:
Khalid Saleh Al-Turais, Saudi Arabia
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
Новости команд
Все
Кванджу
Йокогама Маринос
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
2025.04.26 21:20
«Аль-Хиляль» – «Кванджу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2025
2025.04.25 18:20
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 14:19
«Аль-Хиляль» – «Кванджу»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.24 08:59
«Аль-Хиляль» – «Кванджу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2025
2025.04.25 18:20
«Аль-Хиляль» – «Кванджу»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.24 08:59
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской Лиге чемпионов
2024.11.27 16:08
1
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
2025.04.26 21:20
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 14:19
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Лига чемпионов Азии. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл в Японии (0:1) и рискует остаться без плей-офф
2025.02.12 14:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+