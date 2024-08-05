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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси
Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 05 августа 2024
Гвадалахара
05.08.2024, понедельник, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, группа 2, 3 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
8'
A. Mozo
90+1'
C. Cowell
11'
Д. Пайнтсил
67'
Г. Пек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси
Пенальти не реализован!
G. Sepúlveda
ГОЛ!
М. Ямане
4:5
ГОЛ!
Э. Гутьеррес
4:4
ГОЛ!
Р. Пуч
3:4
Пенальти не реализован!
O. Govea
ГОЛ!
Д. Пайнтсил
3:3
ГОЛ!
Р. Альварадо
3:2
ГОЛ!
М. Дельгадо
2:2
ГОЛ!
A. Mozo
2:1
Пенальти не реализован!
Д. Факундес
ГОЛ!
C. Cowell
1:1
ГОЛ!
Г. Пек
0:1
Желтая карточка
L. Olivas
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
C. Cowell
Пас отдал
М. Чавес
90'
+1
Замена
O. Govea
️️️️
F. Beltran
87'
Замена
М. Чавес
️️️️
J. Castillo
87'
86'
Замена
I. Parente
️️️️
К. Гарсес
Желтая карточка
G. Sepúlveda
80'
76'
Замена
Д. Нил
️️️️
М. Куэвас
67'
ГОЛ! 1:2!
Г. Пек
Пас отдал
М. Дельгадо
Замена
А. Гонсалес
️️️️
R. Marín
65'
62'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Э. Серрильо
62'
Замена
М. Ямане
️️️️
Д. Нельсон
46'
Замена
Д. Факундес
️️️️
Э. Савалета
45'
+3
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
F. González
45'
+3
Желтая карточка
R. Marín
45'
+2
Желтая карточка
A. Briseño
13'
11'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
М. Куэвас
ГОЛ! 1:0!
A. Mozo
Пас отдал
R. Marín
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвадалахара
1
Рауль Ранхель
ВР
2
Alan Mozo
ЦЗ
2
Gilberto Sepúlveda
ЦЗ
18
Luis Olivas
ЦЗ
2
José Castillo
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
28
Fernando González
ЦП
6
Fernando Beltran
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
(К)
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Новак Мичович
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
25
Карлос Гарсес
ЦЗ
3
Маурисио Куэвас
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
16
Гастон Бругман
(К)
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Гвадалахара
13
Ãscar Whalley
ВР
3
Antonio Briseño
ЦЗ
60
Ariel Castro Sevilla
ЦП
15
Pavel Pérez
ЦП
7
Виктор Гузман
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
5
Матео Чавес
ЦП
25
Fidel Barajas
ЦП
11
Isaac Brizuela
ЦП
17
Ricardo Marín
ЦФ
34
Армандо Гонсалес
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
77
Джон МакКартни
ВР
31
Brady Scott
ВР
2
Джален Нил
ЦЗ
6
Мики Ямане
ПЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
21
Tucker Lepley
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
4-4-1-1
1
Ранхель
2
18
2
2
7
6
35
Гутьеррес
28
25
Альварадо
14
Чичарито
3-3-3-1
1
Мичович
4
Касерес
15
Савалета
25
Гарсес
3
Куэвас
6
Серрильо
14
Нельсон
28
Пайнтсил
10
Пуч
16
Бругман
77
Пек
6
6
6
6
2
5
Чавес
5
Чавес
2
17
17
34
Гонсалес
34
Гонсалес
3
Куэвас
2
Нил
2
Нил
3
Куэвас
14
Нельсон
6
Ямане
6
Ямане
14
Нельсон
6
Серрильо
8
Дельгадо
8
Дельгадо
6
Серрильо
15
Савалета
77
Факундес
77
Факундес
15
Савалета
25
Гарсес
16
16
25
Гарсес
Остались в запасе
Гвадалахара
Лос-Анджелес Гэлакси
13
Ãscar Whalley
ВР
3
Antonio Briseño
ЦЗ
60
Ariel Castro Sevilla
ЦП
15
Pavel Pérez
ЦП
7
Виктор Гузман
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
25
Fidel Barajas
ЦП
11
Isaac Brizuela
ЦП
77
Джон МакКартни
ВР
31
Brady Scott
ВР
21
Tucker Lepley
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
13
Ãscar Whalley
ВР
3
Antonio Briseño
ЦЗ
60
Ariel Castro Sevilla
ЦП
15
Pavel Pérez
ЦП
7
Виктор Гузман
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
25
Fidel Barajas
ЦП
11
Isaac Brizuela
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
31
Brady Scott
ВР
21
Tucker Lepley
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси
5
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
15
7
Количество передач
469
507
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Гвадалахара
- : -
30.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
27.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
1 : 0
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Гвадалахара
4 : 2
01.11.2026
Атланте
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Главный судья:
Пьер-Люк Лозье
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