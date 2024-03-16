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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Валансьен
Генгам - Валансьен: обзор матча 16 марта 2024
Генгам
16.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 29 тур
3 : 0
Завершен
Валансьен
7'
P. Lemonnier
22'
M. Merghem
64'
А. Эль Уаззани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Валансьен
Замена
В. Мансе
️️️️
М. Сивис
82'
Замена
L. Phiri
️️️️
M. Merghem
82'
78'
Желтая карточка
Х. Шабанович
Замена
U. Bonnet
️️️️
Б. Гийом
74'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Эль Уаззани
Пас отдал
A. Sagna
64'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
63'
58'
Замена
M. Lilepo
️️️️
Ф. Жуниор
57'
Замена
М. Ойевуси
️️️️
А. Кноккарт
46'
Замена
С. Дукуре
️️️️
I. Hamache
Желтая карточка
M. Merghem
43'
ГОЛ! 2:0!
M. Merghem
Пас отдал
H. Picard
22'
ГОЛ! 1:0!
P. Lemonnier
Пас отдал
D. Louiserre
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
36
Gabin Blancquart
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
23
Julien Masson
(К)
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
24
Халид Шабанович
ПЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
4-4-2
1
7
24
2
Мароннье
24
Сивис
7
19
Эль Уаззани
22
4
19
9
Гийом
4-1-1-1-3
16
4
5
8
36
6
Бансе
23
93
Кноккарт
29
Юнг
50
Жуниор
11
24
Сивис
15
Мансе
15
Мансе
24
Сивис
7
36
36
7
22
11
11
22
9
Гийом
12
12
9
Гийом
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
93
Кноккарт
27
Ойевуси
27
Ойевуси
93
Кноккарт
50
Жуниор
99
99
50
Жуниор
11
22
Дукуре
22
Дукуре
11
Остались в запасе
Генгам
Валансьен
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
1
Lassana Diabate
ВР
24
Халид Шабанович
ПЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
24
Халид Шабанович
ПЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Генгам - Валансьен
1
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
14
Офсайды
2
3
Количество передач
343
597
Сейвы
0
5
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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