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Расписание матчей
Франция. Кубок
Генгам - Ренн
Генгам - Ренн: обзор матча 07 января 2024
Генгам
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Ренн
45'
А. Калимуэндо
57'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Ренн
88'
Желтая карточка
Г. Гайо
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
87'
Замена
В. Мансе
️️️️
A. Ben Mohamed
87'
Замена
M. Barthelmé
️️️️
B. Roux
87'
Замена
T. Luvambo
️️️️
A. Sagna
77'
76'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Дуэ
76'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
М. Терье
70'
Замена
Б. Бурижо
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
H. Picard
️️️️
Б. Гийом
67'
Желтая карточка
B. Roux
66'
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Калимуэндо
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Калимуэндо
Пас отдал
А. Трюффер
41'
Желтая карточка
А. Теате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
(К)
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Генгам
1
Тедди Бартуше
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-4-2
1
7
26
5
24
Сивис
19
Эль Уаззани
4
11
7
22
9
Гийом
4-1-1-3-1
93
Гайо
20
Дуэ
17
Омари
3
Теате
3
Трюффер
7
Сантамария
28
Ле Фе
14
Дуэ
10
Бляс
11
Терье
15
Калимуэндо
11
92
92
11
22
15
Мансе
15
Мансе
22
5
17
17
5
9
Гийом
22
22
9
Гийом
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
15
Калимуэндо
27
Бурижо
27
Бурижо
15
Калимуэндо
14
Дуэ
32
Ридер
32
Ридер
14
Дуэ
11
Терье
91
Йылдырым
91
Йылдырым
11
Терье
Остались в запасе
Генгам
Ренн
1
Тедди Бартуше
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
30
Стив Манданда
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Генгам - Ренн
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
8
14
Офсайды
1
3
Количество передач
385
565
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
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