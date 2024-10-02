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Лига конференций 2026/2027
Витория Гимараеш - Целе
Витория Гимараеш - Целе: обзор матча 02 октября 2024
Витория Гимараеш
02.10.2024, среда, 17:30
Лига конференций, 1 тур
3 : 1
Завершен
Целе
7'
Саму
36'
Г. Силва
62'
Т. Силва
90+1'
А. Матко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Целе
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Матко
87'
Желтая карточка
Эдмилсон
Замена
М. Силва
️️️️
Т. Хандель
76'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Саму
76'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Г. Силва
67'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Силва
67'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
Н. Оливейра
67'
63'
Замена
Н. Коутер
️️️️
Л. Бобичанец
63'
Замена
C. Lhernault
️️️️
М. Дулкэ
ГОЛ! 3:0!
Т. Силва
Пас отдал
Г. Силва
62'
ГОЛ! 2:0!
Г. Силва
Пас отдал
Б. Гаспар
36'
ГОЛ! 1:0!
Саму
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Саму
ЦП
11
Густаво Силва
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Целе
77
Матьяж Розман
(К)
ВР
81
Клемен Неманич
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
16
Тамар Светлин
АП
8
Лука Бобичанец
АП
10
Свит Сеслар
АП
17
Алеша Матко
ПВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
26
Давид Зец
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
19
Хесус Рамирес
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
79
Бика
ЦФ
Целе
12
Luka Kolar
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
77
Иван Брнич
ЛВ
10
Нино Коутер
ЦП
88
Clement Lhernault
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
4-1-2-3
14
Варела
13
Мендеш
21
Боревкович
17
Вильянуэва
76
Гаспар
20
Хандель
70
Силва
20
Саму
37
Сезар
7
Оливейра
11
Силва
3-1-3-3
77
Розман
2
Ньето
3
Вуклишевич
81
Неманич
88
Дулкэ
17
Матко
10
Сеслар
8
Бобичанец
26
Зец
47
Кучис
16
Светлин
20
Хандель
16
Силва
16
Силва
20
Хандель
70
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
70
Силва
20
Саму
10
Мендеш
10
Мендеш
20
Саму
11
Силва
10
Сантуш
10
Сантуш
11
Силва
7
Оливейра
19
Рамирес
19
Рамирес
7
Оливейра
8
Бобичанец
10
Коутер
10
Коутер
8
Бобичанец
88
Дулкэ
88
88
88
Дулкэ
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Целе
27
Charles
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
12
Luka Kolar
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
77
Иван Брнич
ЛВ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
27
Charles
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
79
Бика
ЦФ
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
77
Иван Брнич
ЛВ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Витория Гимараеш - Целе
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
7
Офсайды
3
1
Количество передач
499
462
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.03
0.16
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
- : -
06.12.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
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