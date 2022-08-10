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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витория Гимараеш - Хайдук
Витория Гимараеш - Хайдук: обзор матча 10 августа 2022
Витория Гимараеш
10.08.2022, среда, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Хайдук
5'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Хайдук
90'
Желтая карточка
С. Биук
86'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Д. Миканович
85'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
J. Vukovic
Вторая желтая
Т. Силва
77'
74'
Замена
Ч. Авазим
️️️️
Э. Сахити
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
69'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
M. Índio
69'
62'
Замена
С. Биук
️️️️
Д. Чолина
59'
Желтая карточка
Т. Боревкович
57'
Желтая карточка
Д. Чолина
Замена
Ж. Силва
️️️️
Антонин
46'
46'
Замена
Т. Боревкович
️️️️
S. Simic
Желтая карточка
Т. Силва
45'
+1
45'
Желтая карточка
J. Vukovic
Желтая карточка
Б. Варела
45'
Желтая карточка
А. Амару
42'
40'
Желтая карточка
S. Simic
37'
Желтая карточка
М. Ливайя
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
R. Ogawa
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
4
Josip Vukovic
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Хайдук
30
Карло Сентич
ВР
1
Danijel Subašić
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
19
Ivan Krolo
ЦП
26
Герго Ловренчич
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
7
Ivan Šarić
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
3-4-3
14
Варела
2
13
Амару
2
Мумин
25
70
Силва
10
8
Алмейда
33
Силва
70
Антонин
7
3-3-1-3
91
Калинич
24
Миканович
17
Мельняк
6
Чолина
4
8
Гргич
10
Кровинович
44
Сахити
10
Ливайя
27
26
25
17
Жанвье
17
Жанвье
25
70
Антонин
20
Силва
20
Силва
70
Антонин
33
Силва
17
Силва
17
Силва
33
Силва
27
21
Боревкович
21
Боревкович
27
44
Сахити
15
Авазим
15
Авазим
44
Сахити
4
21
Атанасов
21
Атанасов
4
24
Миканович
26
Ловренчич
26
Ловренчич
24
Миканович
6
Чолина
79
Биук
79
Биук
6
Чолина
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Хайдук
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
30
Карло Сентич
ВР
1
Danijel Subašić
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
19
Ivan Krolo
ЦП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
7
Ivan Šarić
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
1
Danijel Subašić
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
19
Ivan Krolo
ЦП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
7
Ivan Šarić
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Статистика матча Витория Гимараеш - Хайдук
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Хайдук
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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