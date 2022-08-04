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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хайдук - Витория Гимараеш
Хайдук - Витория Гимараеш: обзор матча 04 августа 2022
Хайдук
04.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
67'
Э. Сахити
75'
Д. Мельняк
87'
Ф. Кровинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Витория Гимараеш
ГОЛ! 3:0!
Ф. Кровинович
87'
Замена
Ч. Авазим
️️️️
J. Elez
82'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Д. Миканович
77'
Замена
Д. Чолина
️️️️
Э. Сахити
77'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мельняк
75'
72'
Желтая карточка
А. Семеду
Замена
Я. Атанасов
️️️️
J. Vukovic
69'
ГОЛ! 1:0!
Э. Сахити
67'
62'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
46'
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Алмейда
Желтая карточка
Ф. Кровинович
23'
12'
Желтая карточка
Т. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
4
Josip Vukovic
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
79
Стипе Биук
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Хайдук
1
Danijel Subašić
ВР
30
Карло Сентич
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
19
Ivan Krolo
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
7
Ivan Šarić
ЦФ
Витория Гимараеш
61
Antal Bencze
ВР
22
Ибраима Бамба
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
2-3-1-4
91
Калинич
17
Мельняк
24
Миканович
4
8
Гргич
10
Кровинович
44
Сахити
79
Биук
27
26
10
Ливайя
3-5-2
14
Варела
2
2
Мумин
17
Вильянуэва
10
70
Силва
30
Семеду
8
Алмейда
10
Луж
7
17
Силва
44
Сахити
6
Чолина
6
Чолина
44
Сахити
26
15
Авазим
15
Авазим
26
4
21
Атанасов
21
Атанасов
4
24
Миканович
26
Ловренчич
26
Ловренчич
24
Миканович
8
Алмейда
80
Силва
80
Силва
8
Алмейда
17
Силва
33
Силва
33
Силва
17
Силва
Остались в запасе
Хайдук
Витория Гимараеш
1
Danijel Subašić
ВР
30
Карло Сентич
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
19
Ivan Krolo
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
7
Ivan Šarić
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
61
Antal Bencze
ВР
22
Ибраима Бамба
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
1
Danijel Subašić
ВР
30
Карло Сентич
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
19
Ivan Krolo
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
7
Ivan Šarić
ЦФ
Остались в запасе
61
Antal Bencze
ВР
22
Ибраима Бамба
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Хайдук - Витория Гимараеш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хайдук
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Полюд
Новости команд
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Хайдук
Витория Гимараеш
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