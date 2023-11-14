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Расписание матчей
Англия. Кубок
Гримсби Таун - Слау Таун
Гримсби Таун - Слау Таун: обзор матча 14 ноября 2023
Гримсби Таун
14.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/128 финала
7 : 1
Завершен
Слау Таун
7'
Р. Пайк
16'
Д. Роуз
45'
Р. Пайк
65'
А. Гауа
81'
А. Хант
85'
А. Гауа
86'
Д. Эндрюс
20'
T. Dyce
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Слау Таун
ГОЛ! 7:1!
Д. Эндрюс
Пас отдал
А. Хант
86'
ГОЛ! 6:1!
А. Гауа
Пас отдал
К. Эйнли
85'
ГОЛ! 5:1!
А. Хант
Пас отдал
А. Гауа
81'
Замена
А. Хант
️️️️
Д. Роуз
77'
Замена
К. Эйнли
️️️️
Р. Пайк
77'
Замена
K. Conteh
️️️️
K. Green
77'
ГОЛ! 4:1!
А. Гауа
Пас отдал
Р. Пайк
65'
Замена
D. Wilson
️️️️
G. Holohan
64'
61'
Замена
G. Alexander
️️️️
M. Platt
Желтая карточка
Р. Пайк
60'
Замена
Э. Дрисколл-Гленнон
️️️️
D. Amos
57'
Желтая карточка
D. Amos
54'
ГОЛ! 3:1!
Р. Пайк
Пас отдал
K. Green
45'
Желтая карточка
А. Гауа
32'
29'
Желтая карточка
T. Dyce
20'
ГОЛ! 2:1!
T. Dyce
Пас отдал
M. Lench
ГОЛ! 2:0!
Д. Роуз
Пас отдал
N. Maher
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пайк
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
8
Gavan Holohan
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Слау Таун
40
Рохан Лутхра
ВР
17
Tyrese Dyce
ЦЗ
28
Munashe Sundire
ЦЗ
5
Dan Bayliss
ЦЗ
2
Josh Jackman
ЦЗ
14
Scott Davies
ЦП
8
Matthew Lench
ЦП
19
Mickel Platt
ЦП
11
John Goddard
ЦП
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦФ
22
Cameron Gardner
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Слау Таун
12
Leon Chambers-Parillon
ЦП
24
George Alexander
ЦФ
7
Gary Abisogun
ЦФ
2-3-1-5
44
31
8
4
6
Эндрюс
14
Гауа
22
1
15
Пайк
32
Роуз
6
4-4
40
Лутхра
28
5
2
17
8
19
11
14
32
Роуз
8
Хант
8
Хант
32
Роуз
22
3
Дрисколл-Гленнон
3
Дрисколл-Гленнон
22
4
22
22
4
15
Пайк
16
Эйнли
16
Эйнли
15
Пайк
8
25
25
8
19
24
24
19
Остались в запасе
Гримсби Таун
Слау Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
12
Leon Chambers-Parillon
ЦП
7
Gary Abisogun
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Остались в запасе
12
Leon Chambers-Parillon
ЦП
7
Gary Abisogun
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Гримсби Таун - Слау Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Слау Таун
Англия. Кубок, 1/128 финала
Гримсби Таун
7 : 1
14.11.2023
Слау Таун
Англия. Кубок, 1/128 финала
Слау Таун
1 : 1
05.11.2023
Гримсби Таун
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