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Расписание матчей
Англия. Кубок
Слау Таун - Гримсби Таун
Слау Таун - Гримсби Таун: обзор матча 05 ноября 2023
Слау Таун
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/128 финала
1 : 1
Завершен
Гримсби Таун
28'
S. Davies
75'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слау Таун - Гримсби Таун
90'
+1
Желтая карточка
А. Хант
Замена
M. Platt
️️️️
G. Alexander
90'
89'
Желтая карточка
N. Maher
86'
Замена
T. Mullarkey
️️️️
М. Эфете
81'
Замена
А. Хант
️️️️
H. Clifton
75'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роуз
Пас отдал
М. Эфете
69'
Замена
Э. Дрисколл-Гленнон
️️️️
D. Amos
Желтая карточка
D. Bayliss
66'
48'
Желтая карточка
М. Эфете
46'
Замена
K. Green
️️️️
K. Conteh
46'
Замена
Р. Пайк
️️️️
A. Eisa
33'
Желтая карточка
H. Clifton
ГОЛ! 1:0!
S. Davies
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слау Таун
40
Рохан Лутхра
ВР
28
Munashe Sundire
ЦЗ
17
Tyrese Dyce
ЦЗ
5
Dan Bayliss
ЦЗ
2
Josh Jackman
ЦЗ
8
Matthew Lench
ЦП
14
Scott Davies
ЦП
12
Leon Chambers-Parillon
ЦП
11
John Goddard
ЦП
24
George Alexander
ЦФ
Гримсби Таун
31
Niall Maher
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
32
Даниэль Роуз
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Слау Таун
19
Mickel Platt
ЦП
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
4
Kieran Green
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
4-4-1
40
Лутхра
28
5
2
17
8
12
11
14
24
3-3-5
31
5
24
Эфете
15
22
6
Эндрюс
32
Роуз
7
1
22
25
24
19
19
24
22
3
Дрисколл-Гленнон
3
Дрисколл-Гленнон
22
24
Эфете
44
44
24
Эфете
15
8
Хант
8
Хант
15
22
4
4
22
7
15
Пайк
15
Пайк
7
Остались в запасе
Слау Таун
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Luke Waterfall
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Luke Waterfall
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Слау Таун - Гримсби Таун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Слау Таун
Англия. Кубок, 1/128 финала
Гримсби Таун
7 : 1
14.11.2023
Слау Таун
Англия. Кубок, 1/128 финала
Слау Таун
1 : 1
05.11.2023
Гримсби Таун
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
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