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Расписание матчей
Франция. Кубок
Гренобль - Монако
Гренобль - Монако: обзор матча 10 февраля 2021
Гренобль
10.02.2021, среда, 16:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Монако
36'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гренобль - Монако
80'
Замена
К. Энрике
️️️️
П. Пеллегри
75'
Замена
А. Головин
️️️️
Э. Мийо
74'
Замена
Флорентину
️️️️
Э. Матацо
74'
Замена
О. Чуамени
️️️️
С. Фабрегас
Замена
J. Benet
️️️️
А. Абу Демба
71'
Замена
В. Семеду
️️️️
F. Michel
69'
Замена
М. Джитте
️️️️
A. Anani
66'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
А. Бельмон
63'
62'
Замена
К. Дьятта
️️️️
С. Диоп
Желтая карточка
А. Бельмон
48'
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Пас отдал
С. Диоп
Желтая карточка
М. Диалло
29'
11'
Желтая карточка
П. Пеллегри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
4
Аруна Абу Демба
ПЗ
19
Мамаду Диалло
ЛВ
23
Мануэль Перес
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
77
Achille Anani
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
2
Bart Straalman
ЦФ
3
Jerome Mombris
ЦФ
10
Florian Michel
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Гренобль
97
Аким Абдалла
ЛЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
18
Paul Bourdelle
ЦФ
13
Loris Nery
ЦФ
12
Jules Sylvestre-Brac
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
1-3-1-5
4
Абу Демба
23
Перес
77
Бельмон
22
Раве
19
Диалло
14
10
3
2
30
4-3-1-2
99
Майецки
2
Агилар
5
Матсима
21
Дисаси
97
Балло-Туре
20
Мийо
8
Матацо
4
Фабрегас
10
Диоп
9
Пеллегри
9
Йоветич
4
Абу Демба
21
21
4
Абу Демба
77
Бельмон
18
Пикель
18
Пикель
77
Бельмон
77
2
Джитте
2
Джитте
77
10
10
Семеду
10
Семеду
10
9
Пеллегри
12
Энрике
12
Энрике
9
Пеллегри
4
Фабрегас
14
Чуамени
14
Чуамени
4
Фабрегас
10
Диоп
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Диоп
8
Матацо
12
Флорентину
12
Флорентину
8
Матацо
20
Мийо
10
Головин
10
Головин
20
Мийо
Остались в запасе
Гренобль
Монако
18
Paul Bourdelle
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЛЗ
13
Loris Nery
ЦФ
12
Jules Sylvestre-Brac
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
69
Виллем Геббельс
ЛВ
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
18
Paul Bourdelle
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЛЗ
13
Loris Nery
ЦФ
12
Jules Sylvestre-Brac
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Остались в запасе
69
Виллем Геббельс
ЛВ
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Гренобль - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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