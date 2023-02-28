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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион - Гренобль
Лион - Гренобль: обзор матча 28 февраля 2023
Лион
28.02.2023, вторник, 23:10
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Гренобль
24'
Б. Барколя
38'
Жеффиньо
74'
А. Сбаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лион - Гренобль
87'
Замена
J. Correa
️️️️
F. Bambock
82'
Желтая карточка
F. Bambock
Замена
К. Толиссо
️️️️
М. Какере
77'
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Сбаи
64'
Замена
А. Сбаи
️️️️
S. Touray
64'
Замена
Ж. Тель
️️️️
P. Meissa Ba
63'
Замена
Б. Мобле
️️️️
E. Salles
Замена
М. Эль-Аруш
️️️️
Б. Барколя
54'
46'
Замена
А. Саньянг
️️️️
А. Чапчет
Замена
Энрике
️️️️
Н. Тальяфико
46'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Жеффиньо
46'
ГОЛ! 2:0!
Жеффиньо
Пас отдал
Н. Тальяфико
38'
ГОЛ! 1:0!
Б. Барколя
Пас отдал
Н. Тальяфико
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Гренобль
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
30
Esteban Salles
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
15
Abiezer Jeno
ЦП
13
Loris Nery
ЦФ
2
Bart Straalman
ЦФ
19
Joris Correa
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
13
Philip Okardi
ЦФ
4-1-2-2-2
1
Лопеш
3
Тальяфико
23
Люкеба
6
Ловрен
20
Дьоманде
8
Лепенан
8
Какере
47
Жеффиньо
29
Барколя
10
Шерки
9
Сарр
22
4-2-5
12
21
Чапчет
4
Диарра
6
Монфрей
12
10
30
14
21
22
5
3
Тальяфико
17
Энрике
17
Энрике
3
Тальяфико
29
Барколя
84
Эль-Аруш
84
Эль-Аруш
29
Барколя
8
Какере
8
Толиссо
8
Толиссо
8
Какере
47
Жеффиньо
9
Дембеле
9
Дембеле
47
Жеффиньо
30
1
Мобле
1
Мобле
30
12
19
19
12
5
9
Тель
9
Тель
5
22
10
Сбаи
10
Сбаи
22
21
Чапчет
7
Саньянг
7
Саньянг
21
Чапчет
Остались в запасе
Лион
Гренобль
1
Реми Риу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
15
Abiezer Jeno
ЦП
13
Loris Nery
ЦФ
2
Bart Straalman
ЦФ
13
Philip Okardi
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
15
Abiezer Jeno
ЦП
13
Loris Nery
ЦФ
2
Bart Straalman
ЦФ
13
Philip Okardi
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Лион - Гренобль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
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