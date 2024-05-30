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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Гремио - Стронгест
Гремио - Стронгест: обзор матча 30 мая 2024
Гремио
30.05.2024, четверг, 01:00
Кубок Либертадорес, группа C, 6 тур
4 : 0
Завершен
Стронгест
14'
Й. Сотельдо
50'
Ж. Педро
67'
Э. Галдино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Стронгест
90'
Замена
D. Rojas
️️️️
D. Aimar
84'
Замена
М. Энумба
️️️️
J. Amoroso
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Ф. Кристальдо
81'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Коста
80'
74'
Замена
Б. Миранда
️️️️
M. Ortega
74'
Замена
Х. Чура
️️️️
Р. Рамальо
Замена
Ф. Карбальо
️️️️
В. Каннеман
69'
ГОЛ! 3:0!
Э. Галдино
67'
53'
Желтая карточка
Á. Quiroga
ГОЛ! 2:0!
Ж. Педро
Пас отдал
Ж. Виларди
50'
37'
Желтая карточка
А. Хусино
28'
Желтая карточка
D. Aimar
Желтая карточка
В. Каннеман
16'
ГОЛ! 1:0!
Й. Сотельдо
Пас отдал
Д. Коста
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
3
Darío Aimar
ЦЗ
5
Адриан Хусино
(К)
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
5
Álvaro Quiroga
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
10
Родриго Рамальо
ПП
9
Enrique Triverio
ЦФ
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Стронгест
12
Jesús Careaga
ВР
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
6
Daniel Rojas
ЦП
17
Leonel López
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Маркесин
6
Рейналдо
19
Эли
4
Каннеман
18
Педро
17
Доди
30
Сотельдо
6
Виларди
19
Кристальдо
17
Галдино
19
Коста
2-5-1-2
23
Вискарра
3
5
Хусино
10
Рамальо
88
Урсино
7
10
5
15
21
9
4
Каннеман
33
Карбальо
33
Карбальо
4
Каннеман
19
Кристальдо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
19
Кристальдо
19
Коста
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
19
Коста
7
44
Энумба
44
Энумба
7
3
6
6
3
10
Рамальо
23
Чура
23
Чура
10
Рамальо
10
11
Миранда
11
Миранда
10
Остались в запасе
Гремио
Стронгест
97
Caíque
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
12
Jesús Careaga
ВР
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
17
Leonel López
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Остались в запасе
12
Jesús Careaga
ВР
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
17
Leonel López
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Гремио - Стронгест
1
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
8
9
Офсайды
1
2
Количество передач
383
454
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.56
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Коуто Перейра
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