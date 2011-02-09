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Расписание матчей
Греция - Канада
Греция - Канада: обзор матча 09 февраля 2011
Греция
09.02.2011, среда, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Греция - Канада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
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