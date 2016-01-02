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Расписание матчей
Франция. Кубок
Гранвиль - Лаваль
Гранвиль - Лаваль: обзор матча 02 января 2016
Гранвиль
02.01.2016, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гранвиль - Лаваль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/64 финала
Монтре
2 : 1
29.11.2025
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Гранвиль
0 : 3
17.01.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Версаль
1 : 2
04.01.2020
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Шамбли
1 : 0
07.02.2018
Гранвиль
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
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Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
По
3 : 2
09.10.2026
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4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
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1
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«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
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Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
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