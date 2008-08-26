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Расписание матчей
Испания. Кубок
Толедо - Гранада
Толедо - Гранада: обзор матча 26 августа 2008
Толедо
26.08.2008, вторник, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Толедо - Гранада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Толедо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Толедо
1 : 4
28.10.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вильярреал
1 : 1
20.12.2016
Толедо
Испания. Кубок, 1/16 финала
Толедо
0 : 3
30.11.2016
Вильярреал
Испания. Кубок, 3 раунд
Ориуэла
3 : 1
08.10.2008
Толедо
Испания. Кубок, 2 раунд
Толедо
1 : 0
03.09.2008
Самора
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 0
12.10.2026
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В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
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