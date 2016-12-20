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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Толедо
Вильярреал - Толедо: обзор матча 20 декабря 2016
Вильярреал
20.12.2016, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Толедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вильярреал - Толедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
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2 : 0
08.11.2026
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0 : 6
03.11.2026
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0 : 1
30.10.2026
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20.10.2026
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Толедо
1 : 4
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Испания. Кубок, 1/16 финала
Вильярреал
1 : 1
20.12.2016
Толедо
Испания. Кубок, 1/16 финала
Толедо
0 : 3
30.11.2016
Вильярреал
Испания. Кубок, 3 раунд
Ориуэла
3 : 1
08.10.2008
Толедо
Испания. Кубок, 2 раунд
Толедо
1 : 0
03.09.2008
Самора
Информация о матче
Стадион:
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