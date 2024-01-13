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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Гранада
Бетис - Гранада: обзор матча 13 января 2024
Бетис
13.01.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
76'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Гранада
90'
+4
Желтая карточка
А. Пуэртас
Желтая карточка
Иско
90'
+2
90'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Б. Мендес
87'
Замена
М. Онгла
️️️️
Г. Вильяр
86'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
М. Узуни
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
М. Рока
76'
Замена
Н. Фекир
️️️️
В. Жозе
69'
68'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
С. Руис
68'
Замена
М. Аресо
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
А. Диао
65'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
55'
Замена
П. Бусто
️️️️
А. Руйбаль
50'
43'
Желтая карточка
А. Баталья
33'
Желтая карточка
М. Узуни
Замена
А. Диао
️️️️
А. Перес
19'
13'
Желтая карточка
Б. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Андрес Гуардадо
(К)
ЦП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Гранада
13
Аугусто Баталья
ВР
21
Карлос Нева
(К)
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Серхио Руис
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Негош Петрович
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Силва
16
Абнер
19
Папастатопулос
2
Пеццелла
21
Рока
18
Гуардадо
24
Руйбаль
22
Иско
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
22
Перес
4-2-2-2
13
Баталья
4
Мендес
5
Микел
91
Пиатковски
21
Нева
8
Руис
12
Вильяр
15
Сарагоса
10
Узуни
7
Кальехон
15
Бойе
24
Руйбаль
42
Бусто
42
Бусто
24
Руйбаль
12
Виллиан Жозе
10
Фекир
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
22
Перес
11
Диао
11
Диао
22
Перес
12
Вильяр
18
Онгла
18
Онгла
12
Вильяр
8
Руис
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Руис
4
Мендес
21
Мелендо
21
Мелендо
4
Мендес
10
Узуни
7
Пуэртас
7
Пуэртас
10
Узуни
7
Кальехон
19
Аресо
19
Аресо
7
Кальехон
Остались в запасе
Бетис
Гранада
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Андре Феррейра
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
Главный тренер
Александер Медина
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Александер Медина
Статистика матча Бетис - Гранада
3
4
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
13
1
Нарушения
11
17
Офсайды
1
4
Количество передач
435
328
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
13
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.41
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Бенито Вильямарин
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