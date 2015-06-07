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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай - Гондурас
Парагвай - Гондурас: обзор матча 07 июня 2015
Парагвай
07.06.2015, воскресенье, 02:15
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парагвай - Гондурас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
0 : 1
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
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0 : 1
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Боливия
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Германия
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29.06.2026
Парагвай
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
17.11.2026
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