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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Гондурас
Китай - Гондурас: обзор матча 18 ноября 2014
Китай
18.11.2014, вторник, 14:35
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Китай - Гондурас
Красные карточки
0
0
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0
0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
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