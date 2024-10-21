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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Ньюэллс Олд Бойз
Годой-Крус - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 21 октября 2024
Годой-Крус
21.10.2024, понедельник, 01:30
Аргентина. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
44'
G. Abrego
50'
С. Андино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Ньюэллс Олд Бойз
Замена
M. Pino
️️️️
S. Rodríguez
85'
83'
Желтая карточка
Г. Веласкес
Замена
M. Mendoza
️️️️
С. Андино
81'
Замена
V. Poggi
️️️️
G. Abrego
81'
79'
Замена
A. Juárez
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
79'
Замена
F. González
️️️️
M. Silvetti
Желтая карточка
N. Fernández
77'
Замена
D. Barrea
️️️️
F. Altamira
70'
58'
Замена
F. Cardozo
️️️️
И. Рамирес
58'
Замена
V. Acuña
️️️️
P. Altamirano
54'
Желтая карточка
P. Altamirano
ГОЛ! 2:0!
С. Андино
Пас отдал
N. Fernández
50'
Желтая карточка
L. Arce
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
G. Abrego
Пас отдал
С. Андино
44'
Желтая карточка
G. Abrego
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
2
Pier Barrios
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
(К)
ЦЗ
8
Nicolás Fernández
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
(К)
ВР
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
4
Armando Méndez
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
20
Juan Perez
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
38
Santiago Martínez
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
Ньюэллс Олд Бойз
30
Josué Reinatti
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
10
Valentino Acuña
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
11
Francisco González
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
18
Jeremías Pérez Tica
ЦФ
3-4-3
1
4
2
23
8
26
10
Андино
5
9
25
17
3-4-3
12
23
Веласкес
15
17
Мартино
10
25
48
4
99
Рамирес
11
Гарсия
24
10
Андино
23
23
10
Андино
26
25
25
26
25
9
9
25
9
22
22
9
48
10
10
48
24
11
11
24
11
Гарсия
42
42
11
Гарсия
99
Рамирес
7
7
99
Рамирес
Остались в запасе
Годой-Крус
Ньюэллс Олд Бойз
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
20
Juan Perez
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
38
Santiago Martínez
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
30
Josué Reinatti
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
13
Ignacio Méndez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
18
Jeremías Pérez Tica
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
20
Juan Perez
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
38
Santiago Martínez
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Остались в запасе
30
Josué Reinatti
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
13
Ignacio Méndez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
18
Jeremías Pérez Tica
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Статистика матча Годой-Крус - Ньюэллс Олд Бойз
3
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
6
Офсайды
3
2
Количество передач
258
390
Сейвы
2
4
Точность передач %
65
74
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.91
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Juan Pafundi, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
Новости команд
Все
Годой-Крус
Ньюэллс Олд Бойз
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2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
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