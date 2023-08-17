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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пюник - Буде-Глимт
Пюник - Буде-Глимт: обзор матча 17 августа 2023
Пюник
17.08.2023, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Буде-Глимт
43'
А. Пеллегрино (П)
49'
П. Берг
54'
Т. Гулликсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пюник - Буде-Глимт
Замена
️️️️
Д. Давидян
78'
71'
Замена
М. Лоде
️️️️
Т. Гулликсен
Желтая карточка
Жуниньо
63'
Замена
️️️️
Л. Виллела
62'
Замена
V. Goncalves Nogueira
️️️️
Ю. Отубанжо
62'
59'
Замена
У. Салтнес
️️️️
Б. Матиас Мое
59'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
54'
ГОЛ! 0:3!
Т. Гулликсен
Пас отдал
Ф. Бьоркан
49'
ГОЛ! 0:2!
П. Берг
Пас отдал
С. Серли
46'
Замена
Д. Басси
️️️️
А. Пеллегрино
46'
Замена
С. Серли
️️️️
С. Фет
Замена
А. Григорян
️️️️
Э. Малакян
46'
Желтая карточка
Э. Малакян
43'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Пеллегрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Давид Давидян
ПВ
20
Лукас Виллела
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Пюник
16
Генри Авагян
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
19
Levon Vardanyan
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
3-1-2-3
71
Бучнев
6
Жуниньо
15
Коваленко
18
Братков
7
Малакян
9
Дашян
9
Давидян
20
Отубанжо
14
20
Виллела
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
11
Гренбек
18
Мое
90
Пеллегрино
8
Гулликсен
29
Мумбанья
7
Малакян
10
Григорян
10
Григорян
7
Малакян
20
Отубанжо
23
23
20
Отубанжо
8
Гулликсен
2
Лоде
2
Лоде
8
Гулликсен
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
18
Мое
14
Салтнес
14
Салтнес
18
Мое
90
Пеллегрино
22
Басси
22
Басси
90
Пеллегрино
19
Фет
10
Серли
10
Серли
19
Фет
Остались в запасе
Пюник
Буде-Глимт
16
Генри Авагян
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
19
Levon Vardanyan
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
19
Levon Vardanyan
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Пюник - Буде-Глимт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 26 тур
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0 : 2
08.11.2026
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Буде-Глимт
0 : 0
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Норвегия. Элитсериен, 25 тур
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3 : 2
30.10.2026
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