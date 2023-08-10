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Лига конференций 2026/2027
Буде-Глимт - Пюник
Буде-Глимт - Пюник: обзор матча 10 августа 2023
Буде-Глимт
10.08.2023, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Пюник
6'
А. Гренбек
31'
Ф. Мумбанья
56'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Пюник
Замена
А. Серенсен
️️️️
А. Гренбек
90'
+1
90'
+1
Замена
Раванелли
️️️️
А. Дашян
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
81'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
80'
75'
Замена
Э. Малакян
️️️️
T. Jibril
75'
Замена
Л. Виллела
️️️️
А. Григорян
Замена
Д. Басси
️️️️
Т. Гулликсен
71'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
71'
ГОЛ! 3:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Т. Гулликсен
56'
46'
Замена
Ю. Отубанжо
️️️️
Х. Карабальо
45'
Желтая карточка
J. Bravo
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Пеллегрино
31'
10'
Замена
Д. Давидян
️️️️
О. Арутюнян
ГОЛ! 1:0!
А. Гренбек
Пас отдал
Ф. Бьоркан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
10
Артак Григорян
ОП
70
Хосе Карабальо
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
14
Taofiq Jibril
ЦФ
44
J. Bravo
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Пюник
32
Сергей Микаэлян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
12
Раванелли
АП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Давид Давидян
ПВ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
19
Levon Vardanyan
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
5
Вембангомо
7
Берг
11
Гренбек
19
Фет
18
Мое
8
Гулликсен
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
3-1-3-1-2
71
Бучнев
18
Братков
15
Коваленко
6
Жуниньо
10
Григорян
70
Карабальо
11
Арутюнян
5
Джеймс
9
Дашян
44
14
11
Гренбек
3
Серенсен
3
Серенсен
11
Гренбек
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
8
Гулликсен
22
Басси
22
Басси
8
Гулликсен
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
9
Дашян
12
Раванелли
12
Раванелли
9
Дашян
14
7
Малакян
7
Малакян
14
11
Арутюнян
9
Давидян
9
Давидян
11
Арутюнян
70
Карабальо
20
Отубанжо
20
Отубанжо
70
Карабальо
10
Григорян
20
Виллела
20
Виллела
10
Григорян
Остались в запасе
Буде-Глимт
Пюник
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
32
Сергей Микаэлян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
19
Levon Vardanyan
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Микаэлян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
19
Levon Vardanyan
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Буде-Глимт - Пюник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
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