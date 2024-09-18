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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Жирона
ПСЖ - Жирона: обзор матча 18 сентября 2024
ПСЖ
18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
90'
П. Газзанига (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Жирона
Замена
Л. Бералдо
️️️️
У. Дембеле
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Газзанига
90'
88'
Замена
А. Франкес
️️️️
В. Цыганков
74'
Желтая карточка
П. Газзанига
66'
Замена
Д. Солис
️️️️
И. Мартин
66'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Б. Хиль
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Ф. Руис
63'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Б. Барколя
63'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Витинья
63'
58'
Замена
А. Данжума
️️️️
К. Стуани
58'
Замена
Порту
️️️️
Д. ван де Бек
43'
Желтая карточка
О. Ромеу
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
М. Асенсио
39'
20'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Желтая карточка
Маркиньос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
5
Давид Лопес
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
ПСЖ
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
87
Жоау Невеш
АП
14
Дезире Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Джон Солис
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-2-3
39
Сафонов
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
29
Барколя
10
Асенсио
10
Дембеле
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
5
Лопес
3
Гутьеррес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
7
Стуани
10
Дембеле
4
Бералдо
4
Бералдо
10
Дембеле
8
Руис
87
Невеш
87
Невеш
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
17
Витинья
7
Кан Ин
7
Кан Ин
17
Витинья
10
Асенсио
9
Муани
9
Муани
10
Асенсио
11
Цыганков
16
Франкес
16
Франкес
11
Цыганков
23
Мартин
14
Солис
14
Солис
23
Мартин
17
Хиль
22
Асприлья
22
Асприлья
17
Хиль
7
Стуани
7
Данжума
7
Данжума
7
Стуани
6
ван де Бек
10
Порту
10
Порту
6
ван де Бек
Остались в запасе
ПСЖ
Жирона
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Пау Лопес
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча ПСЖ - Жирона
1
3
Всего ударов по воротам
26
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
18
Офсайды
0
1
Количество передач
640
362
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.25
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
- : -
04.12.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Okko
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