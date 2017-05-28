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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Жирона
Химнастик - Жирона: обзор матча 28 мая 2017
Химнастик
28.05.2017, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 40 тур
3 : 1
Завершен
Жирона
50'
М. Баррейро
1'
П. Маффео
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Жирона
Желтая карточка
В. Заибо
90'
Желтая карточка
Х. Муньис
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Баррейро
50'
1'
ГОЛ! 0:1!
П. Маффео
Начало матча
Статистика матча Химнастик - Жирона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
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05.01.2023
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Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
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0 : 1
08.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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