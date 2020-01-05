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Расписание матчей
Англия. Кубок
Гиллинхэм - Вест Хэм
Гиллинхэм - Вест Хэм: обзор матча 05 января 2020
Гиллинхэм
05.01.2020, воскресенье, 21:16
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
74'
П. Хавьер Сабалета
90+4'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гиллинхэм - Вест Хэм
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
П. Форнальс
Пас отдал
Ф. Андерсон
79'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
74'
ГОЛ! 0:1!
П. Хавьер Сабалета
Пас отдал
П. Форнальс
Начало матча
Статистика матча Гиллинхэм - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Пристфилд Стэдиум
Новости команд
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Гиллинхэм
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