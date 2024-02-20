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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Стокпорт Каунти
Гиллинхэм - Стокпорт Каунти: обзор матча 20 февраля 2024
Гиллинхэм
20.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Стокпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Стокпорт Каунти
89'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
П. Мэдден
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
81'
Замена
Э. Надесан
️️️️
Д. Уокер
61'
40'
Желтая карточка
R. Croasdale
28'
Замена
О. Бэйли
️️️️
W. Collar
27'
Желтая карточка
W. Collar
Желтая карточка
М. Эмер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
11
Джош Уокер
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
14
Will Collar
ЦП
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
23
Connor Mahoney
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
27
Один Бэйли
АП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
3-3-1-3
25
Тернер
23
5
Эмер
3
10
Уильямс
6
17
33
Хаттон
22
5
11
Уокер
3-2-5
24
Касс
12
3
Турай
21
Ипполит
14
1
19
Вуттон
41
Мэдден
18
5
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
11
Уокер
24
Надесан
24
Надесан
11
Уокер
41
Мэдден
25
Пауэлл
25
Пауэлл
41
Мэдден
14
27
Бэйли
27
Бэйли
14
Остались в запасе
Гиллинхэм
Стокпорт Каунти
1
Гленн Моррис
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
23
Connor Mahoney
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
13
Джордан Смит
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
23
Connor Mahoney
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Гиллинхэм - Стокпорт Каунти
1
2
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
12
16
Офсайды
1
0
Количество передач
308
404
Сейвы
1
1
Точность передач %
62
73
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
1
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2016.09.22 00:14
1
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1 мая
1
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