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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Йовил - Гиллинхэм
Йовил - Гиллинхэм: обзор матча 12 августа 2014
Йовил
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Йовил - Гиллинхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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