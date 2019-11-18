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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Гибралтар - Швейцария
Гибралтар - Швейцария: обзор матча 18 ноября 2019
Гибралтар
18.11.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 10 тур
1 : 6
Завершен
Швейцария
50'
Р. Варгас
57'
К. Фасснахт
75'
Л. Бенито
86'
Г. Джака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Швейцария
86'
ГОЛ! 0:4!
Г. Джака
Желтая карточка
И. Бритто
78'
75'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бенито
Пас отдал
К. Фасснахт
57'
ГОЛ! 0:2!
К. Фасснахт
50'
ГОЛ! 0:1!
Р. Варгас
Пас отдал
Л. Бенито
49'
Желтая карточка
Н. Эльведи
Желтая карточка
Л. Уолкер
29'
18'
Желтая карточка
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Главный тренер
Владимир Петкович
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
3-2-1-2
23
Коулинг
22
Барнетт
4
Сержант
3
Чиполина
20
Бритто
6
Чиполина
10
Уолкер
10
Де Барр
7
Кашаро
3-4-1-1
1
Зоммер
17
Бенито
5
Аканджи
4
Эльведи
6
Ланг
6
Закария
10
Джака
13
Родригес
16
Фасснахт
17
Варгас
Остались в запасе
Гибралтар
Швейцария
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Джефф Вуд
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Гибралтар - Швейцария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
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