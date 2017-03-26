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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Хетафе - Луго
Хетафе - Луго: обзор матча 26 марта 2017
Хетафе
26.03.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Сегунда, 31 тур
2 : 0
Завершен
Луго
74'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Луго
Замена
С. Щепович
️️️️
Ф. Портильо
84'
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
74'
Желтая карточка
А. Форлин
60'
Начало матча
Статистика матча Хетафе - Луго
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
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2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
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Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
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Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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