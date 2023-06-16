Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Германия
Польша - Германия: обзор матча 16 июня 2023
Польша
16.06.2023, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Германия
31'
Я. Кивиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Польша - Германия
87'
Замена
М. Вольф
️️️️
М. Тиав
80'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Ф. Вирц
80'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Й. Киммих
Замена
К. Белик
️️️️
Д. Шиманьски
77'
Замена
П. Франковски
️️️️
Б. Берешиньски
72'
68'
Замена
Л. Сане
️️️️
Б. Хенрикс
68'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Б. Слиш
️️️️
П. Зелински
64'
61'
Желтая карточка
М. Тиав
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Шиманьски
46'
Замена
А. Милик
️️️️
Р. Левандовски
46'
46'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Й. Хофманн
Желтая карточка
С. Шиманьски
35'
ГОЛ! 1:0!
Я. Кивиор
Пас отдал
С. Шиманьски
31'
Замена
М. Скурась
️️️️
Я. Блащиковски
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
16
Якуб Блащиковски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Михал Скурась
ЛВ
6
Крыстиан Белик
ОП
0
Бен Ледерман
ЦП
25
Матеуш Леговски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
0
Мариус Вольф
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-2-2-2
1
Щесны
4
Кедзиора
14
Кивиор
5
Беднарек
18
Берешиньски
17
Шиманьски
10
Зелински
7
Каминьски
20
Шиманьски
9
Левандовски
16
Блащиковски
4-2-3-1
1
тер Стеген
23
Хенрикс
15
Керер
2
Тиав
2
Рюдигер
6
Киммих
23
Джан
18
Хофманн
17
Вирц
10
Мусиала
7
Хаверц
18
Берешиньски
19
Франковски
19
Франковски
18
Берешиньски
17
Шиманьски
6
Белик
6
Белик
17
Шиманьски
10
Зелински
6
Слиш
6
Слиш
10
Зелински
20
Шиманьски
8
Линетти
8
Линетти
20
Шиманьски
16
Блащиковски
17
Скурась
17
Скурась
16
Блащиковски
9
Левандовски
7
Милик
7
Милик
9
Левандовски
18
Хофманн
21
Госенс
21
Госенс
18
Хофманн
2
Тиав
0
Вольф
0
Вольф
2
Тиав
6
Киммих
8
Горецка
8
Горецка
6
Киммих
17
Вирц
14
Брандт
14
Брандт
17
Вирц
23
Хенрикс
19
Сане
19
Сане
23
Хенрикс
10
Мусиала
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
10
Мусиала
Остались в запасе
Польша
Германия
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
0
Бен Ледерман
ЦП
25
Матеуш Леговски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
0
Бен Ледерман
ЦП
25
Матеуш Леговски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Польша - Германия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Новости команд
Все
Польша
Германия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+