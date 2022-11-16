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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Оман - Германия
Оман - Германия: обзор матча 16 ноября 2022
Оман
16.11.2022, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Германия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Оман - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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