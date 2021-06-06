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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Германия (мол) - Португалия (мол)
Германия (мол) - Португалия (мол): обзор матча 06 июня 2021
Германия (мол)
06.06.2021, воскресенье, 22:00
Молодежный чемпионат Европы, Финал
1 : 0
Завершен
Португалия (мол)
49'
Л. Нмеча
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия (мол) - Португалия (мол)
90'
+3
Желтая карточка
Жота
Желтая карточка
С. Озкан
90'
+2
Замена
А. Сташ
️️️️
С. Озкан
90'
+2
Желтая карточка
Д. Раум
90'
Замена
И. Якобс
️️️️
Л. Нмеча
85'
Замена
В. Янельт
️️️️
Н. Дорш
85'
83'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Флорентину
Замена
К. Адейеми
️️️️
Ф. Вирц
68'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Бериша
68'
59'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Т. Томаш
58'
Желтая карточка
Д. Браганца
ГОЛ! 1:0!
Л. Нмеча
49'
46'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Мота
Желтая карточка
Л. Нмеча
43'
Желтая карточка
Ф. Вирц
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия (мол)
12
Финн Дамен
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
0
Амос Пипер
ЦЗ
3
Боте Баку
ПЗ
0
Арне Майер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
0
Мергим Бериша
ЦФ
0
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Португалия (мол)
1
Диогу Кошта
ВР
2
Абду Конте
ЛЗ
0
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Диогу Лейте
ЦЗ
4
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
0
Флорентину
ОП
23
Витинья
ЦП
0
Фабиу Виейра
ПП
0
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Руй Жорже
Германия (мол)
0
Маркус Шуберт
ВР
0
Леннарт Грил
ВР
14
Пауль Эккель
ЦЗ
0
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
23
Виталий Янельт
ОП
16
Антон Сташ
ОП
0
Матео Климович
АП
16
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Португалия (мол)
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Луиш Максимиану
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
0
Жота
ЛВ
0
Ромарио Бару
ЦП
0
Жедсон Фернандеш
ЦП
16
Филипе Соареш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
0
Педру Перейра
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Дамен
22
Раум
15
Шлоттербек
0
Пипер
3
Баку
0
Майер
6
Дорш
5
Озкан
17
Вирц
0
Нмеча
0
Бериша
3-3-2-2
1
Кошта
0
Браганца
5
Лейте
4
Кейруш
2
Далот
0
Флорентину
2
Конте
0
Виейра
23
Витинья
9
Мота
0
Томаш
17
Вирц
19
Адейеми
19
Адейеми
17
Вирц
6
Дорш
23
Янельт
23
Янельт
6
Дорш
5
Озкан
16
Сташ
16
Сташ
5
Озкан
0
Нмеча
14
Якобс
14
Якобс
0
Нмеча
0
Бериша
10
Буркардт
10
Буркардт
0
Бериша
9
Мота
7
Леау
7
Леау
9
Мота
0
Томаш
14
Консейсау
14
Консейсау
0
Томаш
0
Флорентину
0
Фернандеш
0
Фернандеш
0
Флорентину
Остались в запасе
Германия (мол)
Португалия (мол)
0
Маркус Шуберт
ВР
0
Леннарт Грил
ВР
14
Пауль Эккель
ЦЗ
0
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
0
Матео Климович
АП
16
Синта Аппелькамп
ПВ
Главный тренер
Штефан Кунц
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Педру Перейра
ПВ
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Луиш Максимиану
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
0
Ромарио Бару
ЦП
16
Филипе Соареш
АП
0
Жота
ЛВ
Главный тренер
Руй Жорже
Остались в запасе
0
Маркус Шуберт
ВР
0
Леннарт Грил
ВР
14
Пауль Эккель
ЦЗ
0
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
0
Матео Климович
АП
16
Синта Аппелькамп
ПВ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Педру Перейра
ПВ
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Луиш Максимиану
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
0
Ромарио Бару
ЦП
16
Филипе Соареш
АП
0
Жота
ЛВ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Руй Жорже
Статистика матча Германия (мол) - Португалия (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Грузия (мол)
0 : 4
17.06.2025
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Португалия (мол)
5 : 0
14.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Англия (мол)
4 : 2
24.03.2025
Португалия (мол)
Информация о матче
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1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
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