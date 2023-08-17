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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Погонь - Гент
Погонь - Гент: обзор матча 17 августа 2023
Погонь
17.08.2023, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Гент
79'
Э. Кулурис
86'
Э. Кулурис
90+5'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Гент
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
Б. Лагэ
87'
Замена
Б. Лагэ
️️️️
Э. Юлсагер
ГОЛ! 2:0!
Э. Кулурис
Пас отдал
M. Fornalczyk
86'
Желтая карточка
M. Fornalczyk
82'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кулурис
79'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
В. Бичахчян
76'
Замена
A. Przyborek
️️️️
К. Гросицки
64'
Замена
Y. Rostami
️️️️
J. Gamboa
64'
Замена
Л. Кутрис
️️️️
W. Lisowski
64'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
A. Gorgon
64'
46'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Д. Орбан
46'
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
46'
Замена
С. Кумс
️️️️
Ж. де Сар
Желтая карточка
Д. Лончар
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Гент
33
Дави Руф
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Погонь
83
Axel Holewinski
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
29
Yadegar Rostami
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
1
Louis Fortin
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
2-4-4
81
25
22
Лончар
11
Гросицки
8
16
21
Бичахчян
28
4
20
90
Захович
4-3-2-1
33
Руф
27
Фадиджа
4
Ватанабе
27
Кандусс
33
Торунарига
18
Геркенс
17
Юлсагер
4
де Сар
20
Фернандес-Пардо
9
Тиссудали
99
Орбан
25
33
Кутрис
33
Кутрис
25
11
Гросицки
28
28
11
Гросицки
16
29
29
16
20
9
Кулурис
9
Кулурис
20
21
Бичахчян
7
7
21
Бичахчян
17
Юлсагер
4
Лагэ
4
Лагэ
17
Юлсагер
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
4
де Сар
24
Кумс
24
Кумс
4
де Сар
99
Орбан
99
Кюйперс
99
Кюйперс
99
Орбан
Остались в запасе
Погонь
Гент
83
Axel Holewinski
ВР
28
Линус Вальквист
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Пауль Нарди
ВР
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
83
Axel Holewinski
ВР
28
Линус Вальквист
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Погонь - Гент
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
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