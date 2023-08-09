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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Погонь
Гент - Погонь: обзор матча 09 августа 2023
Гент
09.08.2023, среда, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
5 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Погонь
13'
Д. Орбан
35'
Д. Орбан
40'
У. Кюйперс
45+1'
У. Кюйперс
64'
Д. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Погонь
Замена
B. Agbor
️️️️
Д. Орбан
89'
80'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
Э. Кулурис
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
У. Кюйперс
78'
Замена
П. Геркенс
️️️️
М. Фофана
78'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
Д. Торунарига
78'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Х. Хонг
78'
68'
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
В. Бичахчян
68'
Замена
Д. Лончар
️️️️
B. Zech
ГОЛ! 5:0!
Д. Орбан
Пас отдал
Х. Хонг
64'
50'
Желтая карточка
J. Gamboa
46'
Замена
R. Kurzawa
️️️️
М. Леговски
46'
Замена
A. Gorgon
️️️️
Л. Захович
ГОЛ! 4:0!
У. Кюйперс
45'
+1
Желтая карточка
Д. Торунарига
41'
ГОЛ! 3:0!
У. Кюйперс
40'
ГОЛ! 2:0!
Д. Орбан
Пас отдал
С. Кумс
35'
29'
Желтая карточка
M. Malec
ГОЛ! 1:0!
Д. Орбан
Пас отдал
Ж. де Сар
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
João Gamboa
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Погонь
83
Axel Holewinski
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
8
Rafał Kurzawa
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
3-4-1-2
33
Руф
27
Кандусс
4
Ватанабе
33
Торунарига
18
Самуас
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
39
Фофана
99
Кюйперс
99
Орбан
2-4-4
81
28
Вальквист
33
Кутрис
16
6
Леговски
21
Бичахчян
11
Гросицки
44
9
Кулурис
90
Захович
23
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
33
Торунарига
99
Орбан
46
46
99
Орбан
39
Фофана
18
Геркенс
18
Геркенс
39
Фофана
20
Хонг
17
Юлсагер
17
Юлсагер
20
Хонг
99
Кюйперс
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Кюйперс
23
22
Лончар
22
Лончар
23
6
Леговски
8
8
6
Леговски
21
Бичахчян
10
10
21
Бичахчян
9
Кулурис
7
7
9
Кулурис
90
Захович
20
20
90
Захович
Остались в запасе
Гент
Погонь
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
83
Axel Holewinski
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Остались в запасе
83
Axel Holewinski
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Гент - Погонь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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