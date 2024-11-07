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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Омония
Гент - Омония: обзор матча 07 ноября 2024
Гент
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
1 : 0
Завершен
Омония
31'
О. Гандельман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Омония
Желтая карточка
М. Дин
90'
+4
85'
Замена
Ф. Кицос
️️️️
А. Хаммас
Замена
П. Геркенс
️️️️
М. Делорж
85'
Замена
А. Браун
️️️️
Т. Араужо
85'
84'
Желтая карточка
А. Какулис
77'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
М. Марич
77'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Я. Масурас
Замена
М. Дин
️️️️
А. Гудьонсен
75'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Ламин Сонко
75'
64'
Замена
М. Степински
️️️️
Н. Эракович
64'
Замена
В. Шимич
️️️️
С. Алиум
ГОЛ! 1:0!
О. Гандельман
Пас отдал
Т. Араужо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
4
Цуеси Ватанабе
(К)
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Омония
40
Фабиано
(К)
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
44
Новица Эракович
ЦП
14
Матео Марич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Саиду Алиум
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Гент
40
Рене Ванден Борре
ВР
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
25
Нуриу
ЛЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Зала Ванча
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
25
Andreas Nikolaou
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
3-1-2-1-3
33
Руф
4
Ватанабе
33
Торунарига
16
Гандельман
17
Ито
18
Самуас
17
Делорж
11
Сонко
9
Гудьонсен
19
Сурдез
20
Араужо
3-2-2-1-2
40
Фабиано
26
Ланг
20
5
Панайоту
21
Масурас
24
Хаммас
44
Эракович
14
Марич
8
Харалампус
9
Какулис
17
Алиум
20
Араужо
3
Браун
3
Браун
20
Араужо
11
Сонко
27
Фадиджа
27
Фадиджа
11
Сонко
17
Делорж
18
Геркенс
18
Геркенс
17
Делорж
9
Гудьонсен
21
Дин
21
Дин
9
Гудьонсен
24
Хаммас
3
Кицос
3
Кицос
24
Хаммас
14
Марич
31
Кусулос
31
Кусулос
14
Марич
17
Алиум
21
Шимич
21
Шимич
17
Алиум
21
Масурас
75
Лоизу
75
Лоизу
21
Масурас
44
Эракович
14
Степински
14
Степински
44
Эракович
Остались в запасе
Гент
Омония
40
Рене Ванден Борре
ВР
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Зала Ванча
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
25
Andreas Nikolaou
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
40
Рене Ванден Борре
ВР
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Зала Ванча
ЛВ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
25
Andreas Nikolaou
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Гент - Омония
1
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
6
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
514
389
Сейвы
5
5
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
1.65
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
1 : 0
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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