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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лугано - Гент
Лугано - Гент: обзор матча 28 ноября 2024
Лугано
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
2 : 0
Завершен
Гент
6'
Х. Маю
86'
У. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Гент
Замена
Д. Сантуш
️️️️
У. Бизлими
90'
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
Р. Штеффен
90'
87'
Замена
А. Браун
️️️️
М. Самуас
ГОЛ! 2:0!
У. Думбия
Пас отдал
У. Бизлими
86'
80'
Желтая карточка
М. Дин
77'
Замена
М. Дин
️️️️
М. Ламин Сонко
75'
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
Желтая карточка
У. Бизлими
73'
Желтая карточка
Х. Маю
71'
Замена
У. Думбия
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
71'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
Х. Маю
71'
Желтая карточка
А. Сайпи
69'
66'
Замена
Х. Варела
️️️️
Ф. Сурдез
66'
Замена
О. Гандельман
️️️️
С. Кумс
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Ш. Влади
63'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
60'
49'
Желтая карточка
Д. Торунарига
31'
Желтая карточка
А. Гудьонсен
ГОЛ! 1:0!
Х. Маю
Пас отдал
Ш. Влади
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
(К)
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Лугано
99
Diego Mina
ВР
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
22
Эль-Вафи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
25
Бизлими
14
Маю
11
Штеффен
19
Влади
2-1-3-1-3
1
Шмидт
33
Торунарига
4
Ватанабе
17
Ито
18
Самуас
17
Делорж
24
Кумс
11
Сонко
9
Гудьонсен
19
Сурдез
20
Араужо
11
Штеффен
17
Маи
17
Маи
11
Штеффен
29
Бельхадж Махмуд
20
Думбия
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
27
Сантуш
27
Сантуш
25
Бизлими
14
Маю
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
14
Маю
19
Влади
93
93
19
Влади
18
Самуас
3
Браун
3
Браун
18
Самуас
24
Кумс
16
Гандельман
16
Гандельман
24
Кумс
19
Сурдез
29
Варела
29
Варела
19
Сурдез
11
Сонко
21
Дин
21
Дин
11
Сонко
Остались в запасе
Лугано
Гент
99
Diego Mina
ВР
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
99
Diego Mina
ВР
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Лугано - Гент
4
4
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
10
Нарушения
16
14
Количество передач
361
533
Сейвы
6
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.78
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
2 : 2
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
2 : 2
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
1 : 0
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Стокхорн Арена
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