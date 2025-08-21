Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Лех - Генк
Лех - Генк: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Лех
21.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Генк
Матч
Личные встречи
Статистика матча Лех - Генк
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Лех
Генк
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Црвена Звезда» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 09:08
«Лех» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 20:20
«Лех» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10
5 августа, 08:48
«Брейдаблик» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.75
29 июля, 10:53
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Црвена Звезда» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 09:08
«Лех» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 20:20
«Лех» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10
5 августа, 08:48
«Брейдаблик» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.75
29 июля, 10:53
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Милан» рассматривает трех нападающих
11 июля, 00:24
Два российских клуба заинтересовались защитником сборной Египта
13 июня, 10:30
Марокканский защитник заинтересовал «Спартак» и «Зенит»
12 июня, 16:30
6
Дикая ошибка Сафонова прервала сухую серию сборной России, длившуюся с 2023 года
6 июня, 21:40
20
Больше новостей
Лига Европы
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Лех
Генк
Польша. Экстракласа, 5 тур
Лех
1 : 1
16.08.2025
Корона
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
15.08.2025
Генк
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
12.08.2025
Лех
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 1
10.08.2025
Генк
Лига чемпионов, 3 раунд
Лех
1 : 3
06.08.2025
Црвена Звезда
Польша. Экстракласа, 5 тур
Лех
1 : 1
16.08.2025
Корона
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
12.08.2025
Лех
Лига чемпионов, 3 раунд
Лех
1 : 3
06.08.2025
Црвена Звезда
Польша. Экстракласа, 3 тур
Лех
2 : 1
02.08.2025
Гурник
Лига чемпионов, 2 раунд
Брейдаблик
0 : 1
30.07.2025
Лех
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
15.08.2025
Генк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 1
10.08.2025
Генк
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Генк
1 : 1
03.08.2025
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
2 : 1
27.07.2025
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Генк
2 : 1
25.05.2025
Андерлехт
Архив
