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Лига Европы 2026/2027
Гандзасар - Серветт
Гандзасар - Серветт: обзор матча 26 июля 2012
Гандзасар
26.07.2012, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Серветт
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Статистика матча Гандзасар - Серветт
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0
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Матчи команд
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
- : -
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сюник
2 : 1
08.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Гандзасар
1 : 2
16.10.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Ван
2 : 0
10.10.2026
Гандзасар
Серветт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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Гандзасар
Серветт
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
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