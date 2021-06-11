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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Косово - Гамбия
Косово - Гамбия: обзор матча 11 июня 2021
Косово
11.06.2021, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Гамбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Косово - Гамбия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
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