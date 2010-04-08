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Вольфсбург - Фулхэм
Вольфсбург - Фулхэм: обзор матча 08 апреля 2010
Вольфсбург
08.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Фулхэм
1'
Б. Замора
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фулхэм
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
С. Дэйвис
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
Э. Невланд
️️️️
З. Гера
Замена
️️️️
Я. Шимунек
Желтая карточка
П. Кончески
Желтая карточка
А. Дежага
Замена
О. Мартинс
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
А. Дежага
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
Э. Джеко
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Замора
Пас отдал
З. Гера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
27
Саша Ритер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
4
Шефер
2
Шимунек
15
Барцальи
22
Пекарик
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
4-4-1-1
32
Шварцер
22
Бэйрд
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
16
Дафф
13
Мерфи
20
Этуху
29
Дэйвис
20
Гера
25
Замора
22
Пекарик
21
Дежага
21
Дежага
22
Пекарик
4
Гентнер
9
Мартинс
9
Мартинс
4
Гентнер
29
Дэйвис
8
Риисе
8
Риисе
29
Дэйвис
20
Гера
15
Невланд
15
Невланд
20
Гера
Остались в запасе
Вольфсбург
Фулхэм
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Вольфсбург - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Фольксваген
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