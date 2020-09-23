Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 23 сентября 2020
Фулхэм
23.09.2020, среда, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
9'
А. Камара
32'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
А. Кноккарт
78'
71'
Замена
М. Пенни
️️️️
Л. Палмер
Замена
Т. Франсуа
️️️️
А. Камара
71'
63'
Желтая карточка
М. Одубайо
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Д. Онома
62'
Желтая карточка
Д. Одои
53'
ГОЛ! 2:0!
Б. Рид
Пас отдал
Д. Онома
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
А. Кноккарт
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
10
Liam Waldock
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
41
Charles Hagan
ЦФ
4-1-3-2
1
Родак
3
Рим
33
Робинсон
6
Гектор
3
Одои
10
Йохансен
92
Кебану
14
Рид
93
Кноккарт
33
Камара
17
Онома
2-1-4-3
33
Уайлдсмит
31
28
Одубайо
29
Шоу
2
Палмер
6
Пелюпесси
3
Рич
16
Деле-Баширу
10
Качунга
10
6
33
Камара
8
Франсуа
8
Франсуа
33
Камара
93
Кноккарт
14
Карвалью
14
Карвалью
93
Кноккарт
17
Онома
14
Сери
14
Сери
17
Онома
2
Палмер
24
Пенни
24
Пенни
2
Палмер
Остались в запасе
Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
41
Charles Hagan
ЦФ
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
41
Charles Hagan
ЦФ
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+