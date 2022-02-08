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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Миллуолл
Фулхэм - Миллуолл: обзор матча 08 февраля 2022
Фулхэм
08.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 0
Завершен
Миллуолл
29'
А. Митрович
50'
А. Митрович
87'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Миллуолл
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Б. Рид
Пас отдал
Ф. Карвалью
87'
Желтая карточка
А. Митрович
84'
77'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Беннетт
Замена
Б. Рид
️️️️
Н. Кебану
77'
77'
Замена
Л. Фримен
️️️️
О. Бурк
74'
Желтая карточка
М. Беннетт
Замена
Х. Рид
️️️️
Т. Кэрни
71'
61'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
57'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
A. Pearce
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
50'
35'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
15
Люк Фримен
АП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Родак
33
Робинсон
3
Рим
4
Адарабиойо
3
Уильямс
15
Чалоба
10
Кэрни
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
4-2-4
33
Биалковски
3
Уоллес
15
4
Хатчинсон
5
Купер
8
Кифтенбельд
16
Митчелл
20
МакНамара
7
Бурк
23
Афобе
10
Беннетт
10
Кэрни
6
Рид
6
Рид
10
Кэрни
92
Кебану
14
Рид
14
Рид
92
Кебану
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
7
Бурк
15
Фримен
15
Фримен
7
Бурк
15
17
Уоллес
17
Уоллес
15
10
Беннетт
7
Бьюри
7
Бьюри
10
Беннетт
Остались в запасе
Фулхэм
Миллуолл
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
Статистика матча Фулхэм - Миллуолл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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