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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хоффенхайм - ФСВ Франкфурт
Хоффенхайм - ФСВ Франкфурт: обзор матча 29 октября 2014
Хоффенхайм
29.10.2014, среда, 22:30
Германия. Кубок, 2 раунд
5 : 1
Завершен
ФСВ Франкфурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хоффенхайм - ФСВ Франкфурт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
ФСВ Франкфурт
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
13.08.2023
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
20.08.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
27.10.2015
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Товарищеские матчи
ЦСКА
2 : 0
22.01.2015
ФСВ Франкфурт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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