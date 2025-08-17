Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Монца - Фрозиноне
Монца - Фрозиноне: онлайн-трансляция 17 августа 2025
Монца
17.08.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Фрозиноне
Матч
Личные встречи
Статистика матча Монца - Фрозиноне
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Монца
Фрозиноне
Стало известно, перейдет ли в «Локомотив» итальянский защитник
12 августа, 09:49
«Ювентус» поспорит за трансферную цель «Локомотива»
2 августа, 16:00
«Локомотив» ведет переговоры с итальянским защитником
2 августа, 14:50
1
«Монца» продлила контракт с экс-форвардом «Спартака»
4 июня, 20:05
«Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
24 мая, 20:35
Стало известно, перейдет ли в «Локомотив» итальянский защитник
12 августа, 09:49
«Ювентус» поспорит за трансферную цель «Локомотива»
2 августа, 16:00
«Локомотив» ведет переговоры с итальянским защитником
2 августа, 14:50
1
«Монца» продлила контракт с экс-форвардом «Спартака»
4 июня, 20:05
«Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
24 мая, 20:35
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября 2024, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября 2024, 12:09
6
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября 2024, 23:23
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая 2024, 11:47
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая 2024, 11:14
Больше новостей
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
- : -
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
- : -
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
- : -
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
- : -
16.08.2025
Палермо
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
- : -
17.08.2025
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
- : -
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
- : -
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
- : -
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
- : -
16.08.2025
Палермо
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
- : -
17.08.2025
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
- : -
17.08.2025
Пескара
Италия. Кубок, 1 раунд
Чезена
- : -
17.08.2025
Пиза
Италия. Кубок, 1 раунд
Милан
- : -
17.08.2025
Бари
Италия. Кубок, 1 раунд
Аудаче Чериньола
- : -
18.08.2025
Верона
Последние матчи
Все
Монца
Фрозиноне
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 0
24.05.2025
Монца
Италия. Серия А, 37 тур
Монца
1 : 3
18.05.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 34 тур
Сассуоло
0 : 1
13.05.2025
Фрозиноне
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1 : 2
11.05.2025
Монца
Италия. Серия В, 38 тур
Палермо
2 : 0
09.05.2025
Фрозиноне
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 0
24.05.2025
Монца
Италия. Серия А, 37 тур
Монца
1 : 3
18.05.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1 : 2
11.05.2025
Монца
Италия. Серия А, 35 тур
Монца
0 : 4
04.05.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2 : 0
27.04.2025
Монца
Италия. Серия В, 34 тур
Сассуоло
0 : 1
13.05.2025
Фрозиноне
Италия. Серия В, 38 тур
Палермо
2 : 0
09.05.2025
Фрозиноне
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Пиза
1 : 0
01.05.2025
Фрозиноне
Италия. Серия В, 35 тур
Фрозиноне
2 : 2
25.04.2025
Специя
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: